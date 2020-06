A GNR está a investigar um furto que ocorreu numa residência, ao final da tarde de terça-feira, no centro de Lever, em Vila Nova de Gaia.Segundo foi relatado às autoridades, o roubo terá rendido cerca de 50 mil euros em artigos em ouro, que estavam guardados numa das divisões da habitação.O caso foi comunicado ao posto da GNR de Lever, que esteve no local. Elementos do Núcleo de Investigação Criminal recolheram vestígios na casa e procuram agora os suspeitos.