Furtam arte sacra de igreja em Coimbra

Três quadros da Via Sacra foram roubados do interior da Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Montes Claros, Coimbra. O furto terá ocorrido no final da última semana e foi detetado pelo pároco Feliz Vieira Pires. A PSP foi ao local e está a investigar o desaparecimento das obras de arte.

O furto poderá ter ocorrido durante o dia, uma vez que a igreja está aberta ao público e não há sinais de arrombamento nem qualquer outro tipo de estragos. As obras estavam expostas ao longo das paredes da igreja e integravam o conjunto de 15 quadros da Via Sacra, em xilogravura, da autoria de Monsenhor Nunes Pereira.

Trata-se de peças únicas, impossíveis e reproduzir e cujo valor não está calculado uma vez que foram oferecidas pelo artista, que faleceu em 2001.