Uma carrinha Mitsubishi Fuso Canter, quatro roçadoras, duas motosserras e um gerador - bens avaliados em 40 mil € - foram furtados do estaleiro da União de Freguesias (UF) de Marrazes e Barosa, em Leiria, na madrugada de terça-feira.



Nos últimos quatro meses, é o segundo assalto registado naquele espaço. Os assaltantes treparam o muro do cemitério, contíguo ao estaleiro, para entrar no espaço. UF apelou a qualquer informação que permita encontrar o material furtado.

Ver comentários