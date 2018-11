Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furtam carteira a bombeira durante socorro

Andreia Pereira ficou sem 80 euros.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:37

Depois de deixar uma doente de 99 anos no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Monção, Andreia Pereira, de 21 anos, bombeira na corporação de Valença, apercebeu-se de que lhe tinham furtado a carteira, deixada no interior da ambulância, numa mala escondida debaixo de um casaco.



Continha 80 euros e documentos.



A viatura, estacionada junto à porta do SUB, tinha sido deixada aberta enquanto os profissionais, durante o serviço de emergência, encaminhavam a vítima para a triagem.



"Quando caí em mim só conseguia chorar. Não se espera que alguém vá fazer roubos dentro de uma ambulância, precisamente porque é uma ambulância", referiu Andreia Pereira ao Correio da Manhã, acrescentando que só esteve ausente do veículo durante dez minutos.



Com a ajuda de um colega ainda procurou a carteira em caixotes do lixo e na relva, junto a arbustos, mas sem sucesso.



A jovem apresentou depois queixa na GNR.



"Se o dinheiro não aparecer, comando e direção vão restituir o valor à nossa tripulante, um elemento exemplar da corporação", garantiu o comandante Miguel Lourenço.