Furtam gasóleo e pagam multa na Maia

O Tribunal da Relação do Porto reduziu a cerca de metade a multa aplicada a dois homens que furtaram 200 litros de gasóleo de três máquinas, na Maia, em julho do ano passado. Foram penalizados por furto simples e não por furto qualificado, como fora decidido pelo Tribunal da Maia.Foram fixadas multas de 1200 euros num caso e 1000 euros no outro - as multas decididas anteriormente eram 2100 e 2250 euros.O furto ocorreu a 4 de julho de 2019. A dupla partiu as tampas dos depósitos de combustível e usou uma mangueira para sacar o gasóleo. Os suspeitos foram detidos pela GNR.