Furtam imagens dos Pastorinhos em aldeia das Caldas da Rainha

As imagens em pedra dos Três Pastorinhos, que se encontravam coladas num pedestal em mármore, foram furtadas da aldeia do Nadadouro, no concelho das Caldas da Rainha, provocando grande indignação entre a população. O episódio já levou a junta de freguesia a recolher a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que estava no mesmo local, para evitar novo furto.