Furtam latas que recolhiam fundos para os Bombeiros de Penafiel

Os Bombeiros Voluntários de Penafiel deram conta, através da página da corporação no Facebook, de que foram furtadas quatro das latas que distribuíram, por vários espaços comerciais e de restauração do concelho, tendo em vista a aquisição de um veículo tanque de combate aos incêndios florestais.

"Lamentavelmente, existem atitudes e valores que em nada dignificam o comportamento humano. A nossa manifestação é de total repúdio por este tipo de situações", escrevem os Bombeiros.

Durante o passado mês de maio, a corporação penafidelense sofreu um acidente grave que destruiu um veículo tanque e, após ideia lançada por um comerciante, iniciou uma campanha de recolha de fundos com latas espalhadas por dezenas de locais, de forma a conseguirem substituir a viatura, de importância fundamental.

Na publicação, os Bombeiros informam ainda de que a alegada autora de um dos furtos foi apanhada pelas câmaras de videovigilância de um café, tendo já o proprietário do mesmo efetuado queixa junto da GNR.

A corporação acrescenta que, desde dia 20 de junho, não há qualquer peditório em curso, nem qualquer lata distribuída, pelo que alertam que, caso algum cidadão se depare com iniciativas solidárias do genéro, informem as autoridades e os bombeiros.