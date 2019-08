Furtam ouro e dinheiro de casa em Albufeira

Uma mulher de 44 anos, residente em Patã, no concelho de Albufeira, ficou sem cerca de sete mil euros em ouro e 3500 euros em dinheiro na quinta-feira à noite, em resultado de um assalto à sua casa.A vítima referiu este sábado ao, sob anonimato, que "um vizinho viu um homem alto, magro e com barba a rondar a casa, pelas 21h30, que se suspeita possa ser o autor do furto".O assaltante entrou "por meio de arrombamento de uma porta", revelou ainda a vítima que, na altura, não se encontrava em casa. A mulher apresentou queixa no Destacamento Territorial da GNR de Albufeira.