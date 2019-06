Furtam telemóveis e carteiras em escola de Faro

Cerca de uma dezena de alunos da Escola Básica do 2º e 3 º ciclo, do Agrupamento Vertical de Escolas do Montenegro, em Faro, queixa-se do furto de objetos pessoais tanto nas salas de aulas como nos recreios."Já furtaram três telemóveis ao meu filho e uma carteira durante este ano letivo, um dos telemóveis foi dentro da sala de aulas", contou aoIsabel Belo, mãe de um dos alunos, "já fui ter uma reunião com a direção da escola, mas foi-me dito que os alunos têm que ter mais responsabilidade com as suas coisas", acrescenta.Contactado pelo, o diretor da escola garante que "os furtos são esporádicos". Manuel Mil-Homens refere que "no dia em que furtaram o telemóvel a um dos alunos, foi chamada a equipa da Escola Segura da GNR, que revistou todas as mochilas dos alunos, tomando conta da situação".E assegura: "quem ouve estas coisas pensa que isto é uma selva, mas não é o caso, isto acontece aqui como em outras escolas, por vezes os pais exageram um pouco".Há diversas outras situações relatadas nas redes sociais, em páginas do agrupamento, e já foram apresentadas duas queixas na GNR.contactou pais de alunos que também foram alvo de furto mas estes não quiseram prestar declarações.Há uma semana a Escola Primária do Montenegro, que pertence ao mesmo agrupamento, foi alvo de um assalto de madrugada, tendo sido furtados um televisor, material informático, gelados e águas.