A GNR realizou esta segunda-feira buscas em Albufeira no âmbito de uma investigação sobre furtos de peças de automóveis, principalmente faróis de carros de marcas de luxo, como a Porsche.



Segundo o CM conseguiu apurar, decorreram buscas em duas habitações e numa garagem, envolvendo vários elementos da GNR. Dois homens, de nacionalidade ucraniana, foram detidos. Os furtos de peças de automóveis foram praticados nas regiões do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo.

