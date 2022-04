Furto de 70 plantas de separador central em Valença

A Câmara Municipal de Valença denunciou o furto de 70 plantas do separador central da Avenida Sá Carneiro, durante a noite de quarta-feira.

A situação foi filmada por moradores de apartamentos daquela artéria e divulgada nas redes sociais. No vídeo, percebe-se que há uma pessoa que sai de um carro e que vai retirando plantas durante as paragens que faz em ambos os sentidos.

"A ousadia do ‘amigo do alheio’ levou o indivíduo, até, a circular em contramão. A avenida Sá Carneiro é ladeada, a norte, por vários blocos residenciais onde alguns moradores tiveram a oportunidade de assistir e filmar este triste espetáculo", escreve o Município de Valença, no Facebook.

"As plantas são muito utilizadas em sebes, estando presentes em vários arruamentos da zona histórica, na Fortaleza e nas avenidas centrais de Valença. A Câmara já apresentou queixa na GNR e espera que as plantas sejam devolvidas e repostas no lugar onde estavam", acrescenta a autarquia.