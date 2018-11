Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furto de armas dá exoneração de superintendente da PSP

Paulo Sampaio era diretor do Departamento de Apoio Geral da força de segurança em janeiro de 2017.

Por Miguel Curado | 08:54

O superintendente da PSP Paulo Sampaio, diretor do Departamento de Apoio Geral daquela força de segurança em janeiro de 2017, e que tinha responsabilidade sobre os paióis da polícia quando ali foram furtadas 57 pistolas glock, foi exonerado do cargo que ocupava atualmente na embaixada portuguesa em Bissau.



Em paralelo à investigação criminal, a PSP lançou uma averiguação interna que puniu Paulo Sampaio com processo disciplinar.



Por isso, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna resolveram terminar-lhe a comissão de serviço.