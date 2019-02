Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furto de árvore provoca fogo em Barcelos

Ladrões fugiram quando a árvore caiu para a estrada, arrastando um cabo elétrico de alta tensão.

Por L.R. | 11:05

A tentativa de roubo de um pinheiro, que os ladrões chegaram a cortar, provocou um incêndio, no Monte do Facho, em Barcelos, que consumiu cinco mil metros quadrados de mato, na tarde de sábado.



Os ladrões fugiram quando a árvore caiu para a estrada, arrastando um cabo elétrico de alta tensão que, ao entrar em contacto com o chão provocou um fogo que só foi dominado graças à rápida intervenção dos Bombeiros de Barcelos.