Furto de bolas de matraquilhos resolvido no dia do julgamento

A diminuição da gravidade jurídica do crime - furto qualificado passou a furto simples - , decidida pelo juiz de instrução criminal, abriu esta segunda-feira caminho à desistência da queixa contra dois homens, de 24 e 47 anos, e uma mulher, de 30, acusados de terem furtado dez bolas de matraquilhos, após forçarem a mesa de jogo com um ferro, num bar situado no Nadadouro, nas Caldas da Rainha.



Mário Sousa, proprietário do Campbell’s Bar, aceitou não prosseguir com a queixa, não sendo ressarcido dos prejuízos que estima em 1900 euros.

