Furto de carros dá acusação a 13 em Penafiel

Treze pessoas foram acusadas pelo Ministério Público de Penafiel por furto e desmantelamento de carros para venda das peças ou reconstrução de veículos acidentados.Os crimes, entre março e setembro de 2019, foram cometidos por um grupo “coeso” e com “liderança perfeitamente definida”.Sete arguidos “transportaram, ocultaram, transformaram e viciaram” 13 veículos, subtraídos no Porto e em Braga, no valor de 353 mil euros.