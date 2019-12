Furto de cobre rende 2,9 milhões de euros

A GNR deteve, ao longo deste ano, 37 pessoas apanhadas a furtar cobre em flagrante delito. Segundo o balanço desta força da autoridade, estima-se que o valor do cobre furtado seja já superior a 2,9 milhões de euros.Os dados cedidos ao, e que são ainda provisórios, mostram um ligeiro aumento do número de crimes de furto de metais não preciosos face a 2018. Até ao dia 31 de outubro de 2019 foram registados 1854 crimes desta natureza em todo o País, mais quatro ocorrências do que as verificadas em todo o ano passado (1850). Em 2018, foram detidas 38 pessoas por este crime.Apesar do aumento do número de furtos, a GNR destaca que "se trata do segundo valor mais baixo dos últimos oito anos". Se durante os dez primeiros meses deste ano se registaram seis crimes por dia, em 2012 a média diária rondava as 35 ocorrências - nesse ano há registo de mais de 13 mil furtos de metais não preciosos, sendo a grande maioria de cobre, por ser o metal mais rentável. É facilmente encontrado em fios elétricos, contadores de água, entre outros. E também fácil de vender, em mercados paralelos, a sucateiros ilegais.Desde então, esta atividade criminosa tem vindo a registar uma acentuada redução. Passou para 10 523 crimes em 2013, e no ano seguinte já se verificavam pouco mais de seis mil ocorrências nos registos da GNR.Ainda assim, nos últimos oito anos, os militares investigaram mais de 44 mil furtos de metais não preciosos.