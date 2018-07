Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furto de gás natural dá rombo milionário

Arguidos usam gás para produzir eletricidade e vendem-na.

Por Manuel Jorge Bento | 08:37

Durante oito anos, desviaram gás natural, com recurso a engenhos e ligações piratas, em vários concelhos do Norte, e utilizaram-no para produzir eletricidade, que era depois vendida ao Sistema Elétrico Português.



Causaram um prejuízo de pelo menos 5,5 milhões de euros às empresas distribuidoras de gás. Os cinco arguidos foram todos condenados por furto qualificado - um deles a sete anos de cadeia.



O esquema era simples e foi praticado, entre 2004 e 2012, em Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Guimarães.



Para desviar o gás natural sem pagar a fatura, manipulavam as válvulas existentes nas tubagem, faziam ligações ilegais ou usavam mecanismos magnéticos que impediam o registo de contagens.



Depois, com o gás, produziam energia elétrica pelo processo de cogeração e também energia sob a forma de calor - esta era vendida a empresas que necessitam dela para o processo industrial.



Um dos arguidos foi condenado, na sexta-feira, no Tribunal de Guimarães, a sete anos de cadeia. Os outros quatro arguidos foram sentenciados a penas suspensas, entre os três anos e os quatro anos e meio.