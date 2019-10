Furto em sapataria rende 25 mil euros em Paredes

Malas de mulher, sapatos, cintos e malas de viagem. Os artigos mais caros e de marca que estavam na montra da sapataria Bag Store, em Baltar, Paredes, foram todos furtados durante a madrugada de sexta-feira. O proprietário fala em prejuízos que ascendem aos 25 mil euros.Para entrar na loja, na avenida dos Bombeiros Voluntários, os ladrões partiram a porta principal. "Eles já sabiam o que queriam pois roubaram apenas os produtos de maior valor e que eram da nova coleção, tendo chegado recentemente. Deixaram a minha loja verdadeiramente despida", referiu aoFrancisco Alves, proprietário do estabelecimento.Este é o terceiro assalto à loja no espaço de pouco mais de um ano. O primeiro roubo ocorreu em março de 2018 e os ladrões partiram a porta a tiro de caçadeira. Nesse dia, na loja, Francisco Alves encontrou ainda paralelos. Este roubo rendeu quase 20 mil € em artigos. No segundo ataque, no passado mês de agosto, os assaltantes partiram a montra."É normal sentir enorme insegurança com esta vaga de furtos. Assim é inconcebível trabalhar. Sei que tem havido roubos nas lojas que vendem artigos da Cavalinho aqui em Paredes, no Marco de Canaveses e em Paços de Ferreira. São objetos que se vendem facilmente nas feiras", referiu ainda. O caso está a ser investigado pela GNR do posto de Paredes.Apesar da sapataria se localizar numa zona habitacional, num prédio de vários andares, ninguém se terá apercebido do furto. O alerta para o ataque foi dado pouco depois das 03h00. Não se sabe quantos assaltantes cometeram o crime.Após terem partido a porta, os assaltantes ainda conseguiram elevar a grade de segurança sem a danificar. Foi a GNR que contactou Francisco Alves, ontem de madrugada, e que o informou que a sua loja tinha sido alvo de um furto.