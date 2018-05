Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furto leva a evacuar prédio em Matosinhos

Rua foi cortada, mas, apesar do aparato, não houve danos.

Por N.R. e A.R. | 08:31

O furto de um tubo num prédio, na rua 5 de Outubro, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, originou uma fuga de gás que fez com que os bombeiros e agentes da PSP necessitassem de evacuar todo o edifício por precaução, ontem de manhã. A rua foi cortada, mas, apesar do aparato, não houve danos.



O alerta foi dado pelas 7h30 e as autoridades estiveram no local até cerca das 10h00. Os moradores do edifício de quatro andares voltaram às suas casas depois de ter sido realizada uma ventilação ao espaço.



No local estiveram os bombeiros e a PSP de São Mamede de Infesta, que investiga.