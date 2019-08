Furtos a bombas de gasolina geram alarme em Lousada e Fafe

No espaço de duas horas, dois postos de abastecimento de combustível foram assaltados, nos concelhos de Lousada e Fafe, na madrugada desta terça-feira. Em ambos os casos, os ladrões conseguiram fugir e levar dinheiro. Estão a ser procurados pelas autoridades competentes.O primeiro furto aconteceu pelas 03h00 da madrugada na BP da freguesia de Nogueira, em Lousada. De acordo com o registo das câmaras de videovigilância do espaço, o momento não terá demorado muito mais que 10 minutos.Quando os militares da GNR chegaram ao local, perceberam que tinham sido furtados diversos materiais da loja de conveniência, incluindo vários maços de tabaco. Depois de partirem um vidro, arrancaram ainda o cofre com o dinheiro e retiraram-no para o exterior. Desconhece-se que método utilizaram para entrar. A população vizinha mostrou-se alarmada. A gerência do posto de abastecimento não quis prestar declarações aoEm São Martinho de Silvares, no concelho de Fafe, o alvo também foi a loja de conveniência. Tudo aconteceu às 05h20, quando um homem, usando um pé de cabra, estroncou a porta do estabelecimento.Em poucos segundos roubou todo o dinheiro que havia na caixa registadora, num total de cerca de 200 euros, e fugiu sem deixar rasto. Só de manhã, após a chegada do funcionário, foi dado o alerta às autoridades. A GNR de Fafe foi ao local e o caso está agora a ser investigado pelo respetivo Núcleo de Investigação Criminal.