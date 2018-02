Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furtos em série de jantes e pneus deixam Porto em alerta

Roubos têm ocorrido maioritariamente na zona da Foz e de Massarelos, na Invicta.

26.02.18

A PSP do Porto registou uma série de furtos a viaturas estacionadas, onde são levados pneus e jantes. Os roubos têm tido lugar, maioritariamente, nas zonas contíguas da Foz e de Massarelos, ao longo das últimas duas semanas.



Ao que o CM pôde apurar, as autoridades acreditam tratar-se do mesmo grupo de assaltantes, uma vez que o modus operandi é igual e as zonas de ação muito próximas entre si.



Segundo fonte policial, algum do material roubado já foi entretanto apreendido, no entanto, os assaltantes ainda não foram identificados. As investigações prosseguem.



Também em Lisboa se têm registado casos semelhantes nos últimos tempos. No passado domingo, um carro Mercedes de gama alta ficou sem as quatro rodas quando estava estacionado junto ao Estádio da Luz, em Benfica.