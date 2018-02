Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furtos escolares causam revolta

Partem os vidros das janelas e roubam dinheiro de máquinas.

Por Ana Silva Monteiro e Francisco Manuel | 08:55

Mais de uma dezena de assaltos a escolas, farmácias e centros de saúde em Vagos estão a deixar a população à beira de um ataque de nervos. O último caso aconteceu na madrugada de ontem na Escola Básica Doutor João Rocha, onde os ladrões deixaram um rasto de destruição e levaram dinheiro das máquinas de venda automática. A GNR está a investigar os casos.



"Partiram o vidro de uma das portas para entrar na escola. Levaram o dinheiro que estava nas máquinas, que como pertencem a uma empresa ainda não sabemos quanto foi, e fugiram. Nesta escola é o primeiro assalto, mas já ocorreram outros nas restantes do agrupamento", contou ao CM Hugo Martinho, diretor do agrupamento das escolas de Vagos.



O método utilizado pelos ladrões é sempre o mesmo e o objectivo é chegar às máquinas de venda automática e furtar o dinheiro. "Em sete semanas fomos assaltados cinco vezes. Tudo leva a crer que são sempre os mesmos assaltantes. Na primeira vez reviraram o centro de saúde, mas acabaram por levar, apenas, o dinheiro das máquinas de venda automática.



Nos restantes foram diretamente à máquina e levaram o dinheiro", explicou Hugo Santos, enfermeiro e representante do Centro de Saúde de Vagos. As instituições tentam encontrar forma de evitarem assaltos futuros.



"Estamos a pensar deixar de ter as máquinas no centro de saúde. Porque, além do dinheiro que roubam, partem os vidros das portas e é outro prejuízo. Uma vez, até o vidro da viatura de serviço destruíram", concluiu o enfermeiro.