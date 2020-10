Furtos no interior de carros disparam na zona de Belém em Lisboa

Os furtos em interior de viaturas, na área da esquadra da PSP de Belém, em Lisboa, dispararam este ano, de acordo com dados da PSP.



Entre 1 de agosto e 15 de outubro foram registadas 50 queixas, contra as 29 do mesmo período de 2019. A situação já levou a alertas de autarcas e de moradores.







Ainda de acordo com a PSP, houve 17 furtos em residências entre 1 de março e 15 de outubro, o mesmo número que em 2019.