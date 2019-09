Fusão hospitalar no Algarve sem entraves

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não colocar entraves à compra do Hospital São Gonçalo, em Lagos, por parte do Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA), que é atualmente proprietário de onze unidades de saúde privadas na região do Algarve, entre hospitais e clínicas.A AdC revelou que concluiu a investigação aprofundada ao negócio e decidiu "não se opor à operação de concentração".Segundo o organismo independente que regula a aplicação das regras de concorrência, o processo foi aberto em maio do ano passado por existirem "dúvidas quanto à possibilidade de resultar em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, em particular no que se refere à prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve, bem como de serviços de consultas médicas em ambulatório nas áreas de influência das unidades clínicas do HSGL".Após a investigação, o regulador considerou que os "elementos recolhidos demonstraram as dificuldades financeiras em que o Hospital São Gonçalo se encontrava à data da sua aquisição pelo Grupo HPA, sem perspetiveis credíveis de reorganização que permitissem a sua recuperação".Além disso, a AdC diz ter comprovado a "ausência de ofertas de aquisição alternativas que suscitassem menores preocupações jusconcorrenciais".A operação de concentração já estava implementada desde finais de 2017 e o Grupo HPA passou a ser detentor de quatro hospitais e sete clínicas.