Futebolista de 19 anos morre em despiste na Idanha-a-Nova

Um jovem de 19 anos, estudante do ensino superior e jogador do futebol sénior do Club União Idanhense, morreu na madrugada de sexta-feira, quando a viatura que conduzia se despistou e embateu numa árvore, na Avenida Joaquim Morão Lopes Dias, em Idanha-a-Nova.Na carrinha pick-up seguiam mais três jovens, dois rapazes e uma rapariga, de 18 e 19 anos, que sofreram ferimentos ligeiros. Rodrigo Oliveira sofreu uma paragem cardiorrespiratória irreversível e a morte foi confirmada no local por uma equipa médica do INEM.Os feridos foram assistidos e transportados para o Hospital de Castelo Branco.