Futebolista detido em roubo violento

Walter Patrick, ex-jogador da Naval e Oliveirense, assalta ourivesaria com cúmplice e agride donos.

Por João Tavares | 08:25

Walter Patrick é um futebolista que já jogou na Naval, na Oliveirense, nos ingleses do Sheffield e nos franceses do Valenciennes e PSG (equipa B). Desempregado desde janeiro, após deixar os checos do Hradec Králové, o jogador, que alinha como avançado, lançou-se no mundo do crime. Ele e um amigo alugaram um luxuoso Mercedes descapotável, colocaram óculos escuros e invadiram ontem de manhã a ourivesaria Castanho, em Torres Vedras. Agrediram os donos e fugiram com ouro. Pouco depois foram detidos pela PSP.



No momento em que foram intercetados pela patrulha da PSP, os ladrões, de 25 (Patrick) e 31 anos, estavam na posse de nove expositores com peças em ouro avaliadas em milhares de euros. Para trás deixaram um cenário de violência.



Armados com um pé de cabra e marretas, Walter e o cúmplice não só partiram vitrinas, como usaram as ferramentas para agredir os proprietários, com cerca de 55 anos. Paulo sofreu diversos ferimentos, e Sílvia tinha um hematoma num dos olhos, pelo que foi transferida para Lisboa.



O barulho das vitrinas a partir e os gritos chamaram a atenção dos comerciantes vizinhos, que deram o alerta à PSP. Rapidamente uma patrulha da polícia chegou ao parque onde estava estacionado o luxuoso Mercedes, detendo os suspeitos.



A PSP acabou por fazer perícias no interior da ourivesaria, fundada em 1932, recolhendo as imagens de videovigilância, bem como outros vestígios que possam servir como prova contra os ladrões.