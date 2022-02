Armado com uma soqueira, o futebolista de 21 anos - que integrou clubes das camadas jovens e até uma equipa sénior, no distrito de Aveiro - decidiu abordar jovens na rua, com a ajuda de um cúmplice, de forma a roubar-lhes todos os bens. Na noite de 26 de setembro de 2020, em Santa Maria da Feira, os dois homens aproximaram-se de duas vítimas e, durante o ataque, o jogador agrediu uma delas com violência, sobretudo no rosto.