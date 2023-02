Um desentendimento por causa de 14 euros - valor que cada um dos seis elementos do grupo pagaria pelo acesso a uma zona reservada da discoteca Via Rápida, no Porto - terá sido o motivo que levou um homem, de 24 anos, a esfaquear duas vezes no peito João Freire, de 20, no domingo de madrugada.



O alerta foi dado às 06h30 para as autoridades, mas quando a PSP chegou ao local já João - jogador do Lavrense, clube do concelho de Matosinhos - tinha dado entrada no Hospital da Póvoa de Varzim, para onde foi levado pelos amigos.









