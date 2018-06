Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futura zona comercial causa perturbações a moradores de Leiria

População diz que trabalhos estão a provocar danos em prédios antigos na rua.

Por José Durão | 09:45

Os vizinhos da futura loja de materiais de construção nos Marinheiros, Leiria, queixam-se de que sofrem, há meses, com os distúrbios causados pelas máquinas pesadas que laboram no terreno e na estrada junto à obra.



A empresa vai usar as antigas instalações da Proalimentar para criar uma superfície comercial de área superior a nove mil metros quadrados.



Os trabalhos começaram em maio de 2017, mas foi há cerca de dois meses, quando a obra chegou à rua Álvaro Pires Miranda, que a situação se complicou.



As vibrações causadas pelas máquinas pesadas estão a provocar danos estruturais nos prédios mais antigos, dos quais se vão soltando detritos. "Nas varandas falta algum cimento, que já caiu para o chão", disse ao CM, Carmen Ferreira, moradora.

O projeto implica a criação de novos ramais para a água. Essa intervenção envolve cortes da via e obriga a cortes de água, decisão que, queixam-se os comerciantes, está a causar complicações ao normal funcionamento dos negócios.



"Houve bastante redução de trânsito e de clientes", afirmou Gilberto Oliveira, comerciante. Os moradores queixam-se ainda da falta de comunicação da empresa, especialmente quando decide cortar a água. "Somos compreensivos. Tínhamos uma fábrica em ruínas e agora temos uma zona comercial. A questão é mesmo o pó e a [falta de] comunicação", considerou João Santos, que reside na zona há mais de uma década.



Fonte da Telhabel, empresa responsável pela obra, garantiu ao CM que "todas as alterações e condicionamentos" têm autorização camarária, e aconselhou os queixosos a dirigirem-se aos responsáveis, no local, para que a empresa possa encontrar soluções.