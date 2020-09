Um rapaz de 21 anos, que estava a terminar formação universitária na área de Gestão, morreu ao princípio da manhã deste domingo após ter pisado uma claraboia quando se encontrava com amigos no terraço de um condomínio fechado no Parque das Nações, em Lisboa. O corpo de Tiago Alves Martinho caiu de uma altura de 20 metros para o saguão de um prédio.