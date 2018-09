Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futuros médicos cultivam canábis

Limpeza da margem revela estufas e plantação junto ao Cávado.

Por Fátima Vilaça | 08:28

Dois finalistas do curso de Medicina mantiveram, durante meses, uma plantação de canábis nas margens do rio Cávado, em Areias de Vilar, no concelho de Barcelos.



A plantação de droga foi revelada pela limpeza das margens, levada a cabo no início do ano. Esta semana, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Barcelos deteve os dois estudantes, de 23 e 25 anos, após longas horas de vigilância.



A investigação durava há três meses, depois de a GNR ter recebido a denúncia de que, no meio da floresta, existia uma plantação de canábis. No local, foram encontradas dezenas de plantas de droga.



Em duas estufas improvisadas existia ainda diverso equipamento utilizado no cultivo. Após longas semanas de vigilância apertada, o NIC da GNR conseguiu identificar os donos da plantação e, na segunda-feira de manhã, avançou para as buscas domiciliárias.



Em casa dos dois futuros médicos, na cidade de Braga, os investigadores do NIC encontraram mais de 550 doses de folhas secas de droga.



Os estudantes foram levados a um juiz e terão garantido que a droga era apenas para consumo pessoal. Foram libertados.