Fuzileiro acusado de matar PSP Fábio Guerra pede júri no julgamento

Cláudio Coimbra, um dos dois fuzileiros acusados pelo Ministério Público do homicídio qualificado do agente da PSP Fábio Guerra - que espancaram à porta de uma discoteca em Lisboa, em março -, vai pedir que o julgamento tenha júri: três juízes e quatro civis jurados efetivos, e quatro suplentes.A defesa do arguido - o segundo é Vadym Hrynko, ambos em preventiva e já fora da Marinha - visionou as imagens de videovigilância do interior e exterior da discoteca e alega que não mostram agressões de Cláudio Coimbra a Fábio Guerra. “O povo tem de perceber o que de facto se passou e não permitir que um concidadão seja injustamente condenado”, afirmou aoJoão de Sousa, consultor forense da defesa de Cláudio.