Ivo Almeida, de 26 anos, levou dois tiros numa rixa no Bairro Branco, Monte da Caparica (Almada). Quando todos fugiam, dois homens avançaram em sentido contrário. O fuzileiro Cláudio Barros, 31 anos, e um amigo ex-militar da Armada ouviram os disparos e sentiram "o tumulto de pessoas a correr". "Foi quando me deparei com o rapaz já baleado", conta ao CM.









