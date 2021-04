Fuzileiros celebram 400 anos

Os Fuzileiros assinalaram este domingo com uma cerimónia simbólica em Vale de Zebro, Barreiro, o 400º aniversário daquela que é a primeira força militar permanente portuguesa. Uma evocação aos que perderam a vida ao serviço da Pátria marcou o primeiro evento das celebrações.



"É uma marca que os Fuzileiros têm e fazem questão de vincar, de respeito pelas gerações que os antecederam em quatro séculos de História, e assumir a responsabilidade também para o futuro", disse o chefe do departamento de operações do Corpo de Fuzileiros, comandante Fernando Gil.

