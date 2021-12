Gaia canaliza 70 milhões de euros para a compra e construção de casas para rendas acessíveis

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, aprovou esta segunda-feira um investimento de 70 milhões de euros para a compra, requalificação e construção de casas para colocar no mercado de arrendamento acessível.

No final da reunião do executivo municipal, o presidente da autarquia explicou que destes 70 milhões de euros, 35 destinam-se à requalificação de habitação já existente e os outros 35 à construção.

O objetivo é colocar no mercado de arrendamento num curto espaço de tempo cerca de 600 habitações, disse Eduardo Vítor Rodrigues.

"Privilegiámos a compra integral de um prédio devoluto, inacabado, de um banco ou de um fundo", explicou.

Em alguns casos, a autarquia admite a aquisição de habitações em prédios com ocupação parcial, sublinhou.

Mas, o objetivo é ter um número de prédios próximos que perfaçam as 600 habitações, contou.

Posteriormente, estas habitações serão colocadas no mercado de arrendamento acessível, vincou o autarca.

Estes 70 milhões de euros são parte de um pacote de 143 milhões de euros que Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, tem do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a habitação, adiantou.

"O que fizemos foi evitar lançar tudo ao mesmo tempo, dividindo o investimento", elucidou.