Galeno revela ameaça de adepto: “Vai morrer queimado no metro do Dragão"

"Dá o título ao Porto, se conseguires para o ano és titular no Porto, por outro lado, se não conseguires, vai morrer queimado na estação do metro do Dragão." Foi esta a mensagem divulgada esta sexta-feira nas redes sociais por Galeno, avançado emprestado pelo FC Porto ao Rio Ave, que joga este domingo com o Benfica, naquele que pode ser o jogo do título para as águias.O avançado brasileiro, de 21 anos, é um dos jogadores mais influentes da equipa de Vila do Conde. Não defrontou o FC Porto no campeonato, devido aos regulamentos, mas é um dos trunfos do Rio Ave para ganhar ao Benfica.Aliás, uma vitória que agradaria aos seus dois clubes. Os vila-condenses somavam mais um triunfo e o FC Porto, no caso de ganhar ao Nacional, poderia ficar na liderança da Liga com um ponto de vantagem sobre o Benfica, a uma jornada do final da prova.Esta época, Galeno alinhou em 31 jogos e apontou 9 golos. Otentou uma reação dos vila-condenses sobre a mensagem recebida, mas nem o presidente do clube, António Silva Campos, nem o ‘vice’, Renato Lapa, atenderam os respetivos telemóveis.