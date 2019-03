Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Galo coloca Barcelos no mapa gastronómico

Quatro dezenas de restaurantes do concelho confecionam pratos típicos para turistas.

Por Fátima Vilaça | 10:02

Papas de sarrabulho, galo assado e vinho verde são os ingredientes principais usados para atrair à cidade rainha do Cávado o maior número de turistas de sempre para a Semana Gastronómica do Galo, que tem início na sexta-feira e termina no dia 17, em Barcelos.



Quase 40 restaurantes de todo o concelho aderiram à iniciativa e vão confecionar as iguarias mais típicas, que prometem conquistar os turistas pelo estômago e conseguir, desta forma, a dinamização do turismo rural do concelho.



"A Semana Gastronómica do Galo, além da promoção dos sabores com tradição, pretende também promover experiências do mundo rural ligadas ao vinho e ao turismo no espaço rural, associando a gastronomia, a cultura e as tradições", refere, em comunicado, o pelouro de Turismo da Câmara de Barcelos. Parte destas experiências poderá ser vivenciada pelos turistas, que são desafiados a participar nos workshops de doçaria tradicional (sábado, às 10h00, no Posto de Turismo) e de papas de sarrabulho (dia 16, às 10h00, no restaurante Chuva).



O programa, que destaca também os vinhos verdes e espumantes produzidos na região, com ‘A Rota do Vinho e da Vinha’, promove uma visita guiada à Quinta de Paços e à Adega Cooperativa de Barcelos, no dia 9, a partir das 14h00.



No dia 16, à tarde, há uma prova de espumantes, no Posto de Turismo de Barcelos. A Semana Gastronómica do Galo conta ainda com um Fórum de Gastronomia e um concurso de cocktails, com a participação dos alunos da escola profissional Profitecla. Algumas das iniciativas carecem de inscrição.