Galp diz que agiu "em conformidade com a lei" e tem "confiança" nos tribunais

A Galp já reagiu à decisão do Ministério Público, que acusou 18 dos arguidos envolvidos no caso das viagens aos jogos do Euro 2016, pagas pela empresa a vários responsáveis do atual Governo. A petrolífera garante que agiu "em conformidade com a lei" e diz ter "toda a confiança de que os tribunais virão a reconhecer as suas razões"."A Galp tomou conhecimento da decisão do Ministério Público (de arquivamento de parte e de acusação de outros) relativa ao chamado caso das viagens aos jogos do Euro 2016", começa por referir a empresa, num esclarecimento enviado ao Negócios.(Notícia em atualização)