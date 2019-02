Galp mantém renúncia à concessão de Aljezur apesar de decisão do tribunal

Petrolífera recordou que a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul "vem dar razão ao consórcio Eni/Gal".

Por Lusa | 17:00

A Galp disse esta terça-feira que o consórcio que integrava, com a Eni, para a prospeção petrolífera do furo de Aljezur, mantém a renúncia ao projeto, apesar de uma decisão judicial favorável.

Numa nota, a petrolífera recordou que a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, que revogou a decisão do Tribunal de Loulé que deferia a providência cautelar da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) para travar o avanço do furo em Aljezur, "vem dar razão ao consórcio Eni/Galp no que respeita à providência cautelar interposta por várias organizações, que travou os trabalhos de prospeção de hidrocarbonetos ao largo da costa portuguesa".

No entanto, revelou o grupo, "esta decisão judicial em nada vem alterar a decisão do consórcio de renúncia voluntária à concessão".