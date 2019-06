Gang agride e dispara em assalto a moradia em Ponte de Lima

Um construtor civil de 41 anos foi agredido a soco ao surpreender os três ladrões que lhe assaltavam a casa, esta sexta-feira à hora de almoço, em Fornelos, Ponte de Lima. Antes de fugir, o grupo ainda pontapeou a porta do carro e disparou na direção dos pneus para assustar e tentar impedir uma perseguição da vítima.Os três homens, entre os 20 e os 30 anos, conseguiram escapar num automóvel, alugado no mês de maio, em Vila Nova de Gaia, e que não foi entregue na data prevista. Roubaram duas caçadeiras e cerca de cinco mil euros em joias. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga."A minha vizinha ligou-me, pouco depois da uma da tarde, a perguntar se o meu marido tinha vindo almoçar a casa, porque estava parado um carro branco, há bastante tempo, à nossa porta. O meu marido veio a casa e apanhou-os a sair", contou ao, ainda em aflição, a proprietária da moradia. Apesar de ter ficado ferido e assustado com o disparo, o construtor civil encetou perseguição aos assaltantes, mas acabou por lhes perder o rasto.Foi também a vítima a alertar a GNR, cerca das 13h20, que, na posse da matrícula do Toyota Yaris em que o grupo seguia, emitiu um alerta.A PJ assumiu, entretanto, a investigação e os inspetores recolheram no local o invólucro do disparo e ouviram a testemunha, que foi assistida no Hospital de Viana do Castelo.