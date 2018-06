Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang amarra juiz depois de assaltar casa

Magistrado e mulher, de 80 e 83 anos, foram atacados de madrugada.

Por Mário Freire | 09:04

Quatro assaltantes encapuzados saltaram uma vedação e arrombaram uma porta para invadirem a casa de um juiz jubilado, de 80 anos, que foi atacado na madrugada de terça-feira, pelas 04h50, em São João do Campo, no concelho de Coimbra.



No interior da habitação o gang surpreendeu o magistrado e a mulher, de 83 anos, que estavam na cama a dormir. O casal foi ameaçado, mas não ofereceu resistência e acabou amarrado pelos assaltantes encapuzados.



O roubo demorou entre quinze e vinte minutos, segundo as vítimas, com o grupo a vasculhar as várias divisões da casa à procura de pequenos artigos valiosos, como ouro, além de dinheiro, sem se interessarem por equipamentos informáticos ou eletrónicos.



O casal conseguiu desamarrar-se após a saída do grupo. O juiz telefonou ao filho, que alertou as autoridades e foi ter com os pais, que não quiseram ir ao hospital.



No local esteve uma patrulha da GNR, "mas o caso passou para alçada da PJ", disse ao CM Armando Videira, tenente-coronel da GNR de Coimbra.