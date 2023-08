As vítimas eram pequenos comerciantes de Lisboa que durante quatro meses viveram aterrorizadas com os atos violentos do gang. Para já, há quatro vítimas identificadas, todas imigrantes, que eram ameaçadas de morte com recurso a armas de fogo e armas brancas e depois agredidas e extorquidas. O gang tem sete elementos e está no radar das autoridades desde 2020. Quatro elementos já foram detidos, tendo a Polícia Judiciária (PJ) anunciado este sábado a detenção do quinto, um homem, de 38 anos, apanhado em França e extraditado para Portugal no âmbito de um mandado de detenção europeu, emitido pelo DIAP de Lisboa.









O homem, também estrangeiro, fortemente indiciado pela prática, em coautoria, dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, roubo agravado, coação agravada e detenção e uso de arma proibida, já está em prisão preventiva.

Segundo a PJ, os crimes extremamente violentos ocorreram entre setembro de 2019 e o dia 18 de janeiro de 2020, sempre na via pública, e visavam obter o controlo de estabelecimentos de comércio a retalho que eram explorados pelas vítimas e correspondente extorsão de quantias monetárias.









Os primeiros quatro arguidos foram localizados logo em 2020, mas o quinto elemento fugiu, tendo sido agora capturado em França.

Na sequência das agressões, as vítimas careceram de cuidados médicos e estiveram hospitalizadas.