Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ameaça matar funcionária para roubar 40 euros em pizaria

Trio armado e encapuzado assaltou um estabelecimento no centro de Oliveira de Azeméis.

Por F.M. | 09:04

Três homens armados e encapuzados assaltaram uma pizaria no centro de Oliveira de Azeméis. Ameaçaram matar uma funcionária e roubaram depois 40 euros da registadora.



O proprietário e os funcionários da pizaria tinham terminado de servir os almoços, pelas 16h50 de domingo, e já preparavam o jantar.



O dinheiro do apuro já tinha sido retirado, ficando apenas os 40 euros.



Foi nessa altura que os três ladrões entraram no estabelecimento, surpreendendo as vítimas, que não ofereceram resistência.



A PJ investiga o crime.