Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang armado assalta idosa e filho deficiente em casa em Santa Maria da Feira

Mulher de 81 anos abriu a porta aos assaltantes pois pensava que se tratava de uma neta.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:39

"Ouro, ouro, queremos ouro e dinheiro." Foi esta a exigência feita por três encapuzados durante um assalto à mão armada a uma idosa, de 81 anos, e ao filho deficiente, de 40, em Santa Maria da Feira. As duas vítimas foram ameaçadas de morte na segunda-feira à noite.



Mãe e filho viveram momentos de terror enquanto os homens procuravam ouro e dinheiro pela casa. Remexeram nas gavetas até que encontraram um par de brincos em ouro, guardado numa caixa, e cerca de 200 euros em dinheiro.



"O filho da vizinha veio chamar-nos aos gritos. Pedia ajuda para ele e para a mãe. Achei estranho tocar-me à campainha àquela hora, mas percebi que era ele porque carregou no botão sem largar", contou Maria Amélia, vizinha da família, que encontrou a idosa ainda em estado de choque.



"Quando cheguei à casa, a senhora estava branca e tremia muito. Foram ameaçados pelos ladrões com uma pistola e ainda taparam a boca ao filho deficiente para não gritar por ajuda", acrescentou a mulher.



Os assaltantes bateram à porta da casa na rua Joaquim Pinto, em São João de Ver, pelas 22h00. A idosa pensou que se tratava da neta, que a costuma visitar àquela hora, e dirigiu-se à entrada. Quando abriu a porta, os homens entraram de arma em punho.



O alerta foi dado para a GNR de Lourosa. Quando os militares chegaram ao local, já os assaltantes tinham fugido. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto.