Quatro indivíduos armados e encapuzados executaram um violento carjacking a um ourives que seguia para casa, após ter estado na feira das Taipas, Guimarães, esta segunda-feira pelas 16h00, em Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso.O gang obrigou a vítima a sair do carro e fugiu na viatura com as malas com várias peças em ouro, num valor ainda por apurar. A GNR foi ao local, mas o caso está agora a ser investigado pela PJ de Braga.