Gang armado espalha o terror na Linha de Sintra

Começaram em julho e só pararam de cometer crimes à mão armada e com muita violência nas estações da Linha de Sintra agora porque foram presos pela Polícia Judiciária.O grupo, cujo núcleo duro é composto por seis jovens entre os 17 e os 21 anos, usava as redes sociais para marcar os encontros com o objetivo de assaltar passageiros dos comboios e taxistas. Armados com pistolas e facas, escolhiam as vítimas sozinhas e obrigavam-nas a entregar os objetos de valor e dinheiro vivo. Houve casos em que as vítimas foram forçadas a dar os códigos dos cartões bancários, que depois usavam para fazer levantamentos, transferências e compras de valores avultados.