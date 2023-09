Quatro homens armados com armas de pequeno calibre, e com os rostos disfarçados por máscaras cirúrgicas, assaltaram na manhã de quarta-feira um distribuidor de tabaco em Caneças, Odivelas.





O crime ocorreu pelas 9h50, na Rua Fonte dos Castanheiros. A vítima estava a fazer a distribuição de tabaco quando o gang atravessou uma viatura à frente do veículo de serviço. Enquanto o distribuidor era coagido (sem agressões) com as armas, os ladrões retiraram o tabaco e o dinheiro. Fugiram num carro de matrículas falsas.