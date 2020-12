Uma carrinha de tabaco que foi roubada na zona de Sobral de Monte Agraço, pelas 10h00 desta quarta-feira, foi recuperada ao final dessa manhã junto ao Aeroporto de Lisboa.Segundo o CM apurou, o condutor foi ameaçado com uma arma de fogo por um grupo de ladrões quando fazia a distribuição e obrigado a sair da viatura.O grupo fugiu com a carrinha, mas a mesma foi localizada horas depois, com o recheio quase intacto, no bairro da Torre, em Camarate. Ninguém foi detido.