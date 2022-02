A família já descansava na moradia de luxo, em Igreja Nova, Barcelos, quando foi surpreendida, de madrugada, pelo gang de quatro homens. Entraram encapuzados e armados. O que se viveu depois foram minutos de verdadeiro terror. O grupo tinha o objetivo bem definido de roubar dinheiro e as joias. Acordaram pai, mãe e os dois filhos, de 50, 47, 19 e 23 anos, que de seguida espancaram com um pé de cabra e com socos e pontapés, até lhes serem indicados os locais onde guardavam os bens.