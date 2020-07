Gang assalta em Lisboa e deixa vítimas em tronco nu

Cinco pessoas foram deixadas em tronco nu e descalças em assaltos cometidos por um gang, na Baixa de Lisboa. Os cinco assaltantes, com idades entre os 17 e os 20 anos e armados com facadas, obrigaram as vítimas a entregarem as suas peças de vestuário, calçado, carteiras e ainda os telemóveis.Em apenas duas horas, na tarde de quarta-feira, o gang assaltou cinco vítimas na mesma zona da Baixa. A PSP conseguiu, ainda nesse dia, deter os cinco suspeitos, já com um vasto cadastro criminal por este tipo de crimes. Os agentes conseguiram recuperar a roupa das vítimas, tal como o calçado e restantes bens roubados, que estão avaliados em 4717 euros.Os detidos serão presentes a tribunal para aplicação das medidas de coação.